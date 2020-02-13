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13 фев 2020

Volkswagen Golf R: подробности

Volkswagen Golf R: подробности

Западные СМИ опубликовали снимки предсерийного прототипа Volkswagen Golf R нового поколения практически без камуфляжа

На фотографиях видно, что спортивный хэтч отличается от стандартной модификации передним бампером с широким воздухозаборником в крупную сетку, черными глянцевыми вставками в воздухозаборниках переднего бампера, двухцветным кузовом (крыша и пороги автомобиля окрашены в черный цвет), колесами увеличенного диаметра с низкопрофильными шинами, а также новым задним бампером и накладкой под ним.

По предварительным данным, под капотом у нового Volkswagen Golf R находится модернизированный 2,0-литровый турбированный мотор мощностью 329 л.с., работает он с двухдисковым 7-скоростным «роботом» DSG и полноприводной трансмиссией, 6-скоростная «механика» предлагаться в качестве альтернативы уже не будет. Актуальный Golf R, напомним, может похвастаться 310-сильным двигателем.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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