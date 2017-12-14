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14 дек 2017

Volkswagen показал салон новой Jetta

Volkswagen показал салон новой Jetta
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen продолжает постепенно рассекречивать все новые детали о новом поколении седана Jetta, который представят в январе на автосалоне в Детройте. Очередной дизайнерский скетч дает понять каким будет интерьер модели.

При взгляде на изображение становится понятно, что VW Jetta будет серьезно отличаться от соплатформенного хэтчбека Golf. Машина получит цифровую приборную панель на базе широкоформатного экрана, которая будет визуально объединена со вторым экраном на центральной консоли. На ней, кстати, практически не осталось «физических» кнопок, вернее есть, но только одна — включения аварийной сигнализации. Внизу центральной консоли разместился еще один экран, заведующий второстепенными функциями, например климат-контролем.

Ранее глава североамериканского отделения марки Генрих Вокбен обещал премиальные материалы отделки и совершенно иной уровень качества в VW Jetta, чем когда-либо было до этого.

Как и другие новые модели компании Volkswagen Jetta будет построена на модульной платформе MQB, причем глава Североамериканского отделения Volkswagen Генрих Вокбен заявил о том, что в отделке салона будут использоваться премиальные материалы.

Седан наверняка получит новые двигатели: 1,4- и 2-литровые турбомоторы TSI, но на некоторых рынках останется и 1,6-литровый агрегат. А вот дизельный вариант может вообще не появиться: в Европе VW Jetta почти не покупают, а на остальных рынках доля дизельных модификаций очень мала. Но на российском рынке седан абсолютно точно продаваться будет, это вопрос времени. Скорее всего, новое поколение VW Jetta доберется к нам в начале 2019 года, причем его производство будет сразу же локализовано на производственной площадке в Нижнем Новгороде.
 

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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