Автомобильный портал Motorpage
13 дек 2018

Новый старый Passat

Новый старый Passat
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen выпустил тизер по поводу анонса нового седана Passat, дебют которого должен состояться в начале января на автосалоне  в Детройте.  К сожалению, из новшеств нам будет предложен только дизайн, а техника останется прежней

Судя по изображению, в облике автомобиля стоит ожидать больше спортивных линий. В целом, внешний вид должен получится стремительным. Для достижения этих целей у автомобиля появится новое оформление передней части, новая оптика и бамперы. Кстати, есть предположение, что некоторые черты автомобиль позаимствует от нового Volkswagen Jetta.

К сожалению, в техническом отношении нас ждет разочарование. Дело в том, что компания заявила о нежелании переводить Passat на платформу MQB. Причиной тому послужило падение спроса в данном сегменте автомобилей. Компания не может тратить средства на изменение платформы и ограничится лишь доработками текущей версии.  Получается, что новый Passat не получит гибридную или полноприводную версию. По всей видимости и мотор останется прежним -  двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат мощностью 176 лошадиных сил.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, TopGear

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Passat

Новый VW Passat: первое фото

20 июня 2018
Volkswagen Passat GT

Volkswagen Passat обзавелся версией GT

15 января 2018
Volkswagen Passat Variant 2017

Volkswagen представил новую комплектацию Life для Passat и Passat Variant

01 марта 2017

Volkswagen приостановил серийную сборку седана Passat

26 января 2017

Volkswagen расширил моторную гамму российской версии Passat

27 декабря 2016

Volkswagen представил прототип «заряженного» Passat GT

16 ноября 2016

 Новости Volkswagen Passat

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 уехал далеко от «донора» Тест драйв
12 декабря 2018

Lada Xray Cross
"Lada XRAY Cross уехал далеко от «донора»"
Hyundai Santa Fe - незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый hyundai santa fe
Тест драйв
10 декабря 2018

Hyundai Santa Fe
"Незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый Hyundai Santa Fe"
Jeep Cherokee - jeep cherokee 2019 как все и не как все
Тест драйв
06 декабря 2018

Jeep Cherokee
"Как все и не как все"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"

Написано новостей:

2 2 3 9 3