Новый старый Passat

Концерн Volkswagen выпустил тизер по поводу анонса нового седана Passat, дебют которого должен состояться в начале января на автосалоне в Детройте. К сожалению, из новшеств нам будет предложен только дизайн, а техника останется прежней

Судя по изображению, в облике автомобиля стоит ожидать больше спортивных линий. В целом, внешний вид должен получится стремительным. Для достижения этих целей у автомобиля появится новое оформление передней части, новая оптика и бамперы. Кстати, есть предположение, что некоторые черты автомобиль позаимствует от нового Volkswagen Jetta.

К сожалению, в техническом отношении нас ждет разочарование. Дело в том, что компания заявила о нежелании переводить Passat на платформу MQB. Причиной тому послужило падение спроса в данном сегменте автомобилей. Компания не может тратить средства на изменение платформы и ограничится лишь доработками текущей версии. Получается, что новый Passat не получит гибридную или полноприводную версию. По всей видимости и мотор останется прежним - двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат мощностью 176 лошадиных сил.