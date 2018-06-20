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20 июн 2018

Новый VW Passat: первое фото

Новый VW Passat: первое фото

Volkswagen Passat всегда был законодателем моды в своем классе и этаким эталоном бизнес-седана. В Китае фотошпионам удалось сфотографировать следующее поколение этой модели.

Судя по изображениям, внешность Passat будет во многом пересекаться с флагманским Arteon. У него широкая радиаторная решетка с тремя хромированными ламелями и практически купеобразная внешность. Можно было бы решить, что VW Passat вообще решили превратить в лифтбэк, но у него все же есть небольшая отдельная крышка багажника.

Следующее поколение Volkswagen Passat сохранит приверженность модульной платформе MQB, но вырастет в размерах. Особенно сильно увеличится колесная база, что значительно увеличит пространство для ног пассажиров второго ряда. Хотя, конечно, из-за сильно заваленных задних стоек, места над головой может всем и не хватить.

Оговоримся: на фото китайская версия Volkswagen Passat. Но единственное, чем она будет отличаться от европейской: обилие хрома и, конечно же, растянутая колесная база.

Никакой технической информации пока нет.
 

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При написании новости использовалась информация:
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