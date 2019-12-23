Обновленный Volkswagen Passat потеряет в версиях

2020 год будет богатым на новинки, например, Volkswagen привезет к нам обновленный Passat, правда, в несколько урезанном виде

Российское подразделение Volkswagen раскрыло первые подробности о версиях рестайлингового Passat, подготовленных для нашего рынка. В России больше не будут продавать дизельные модификации и универсалы, включая вседорожную версию Alltrack. Печальные новости, но порадоваться кое-чему, все-таки, можно.

Моторов у новинки будет два. Начальным станет 1,4-литровый двигатель мощностью 150 л.с. (250 Н•м), а топовым — двухлитровый на 190 сил (320 Н•м). Оба силовых агрегата сочетаются с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, но в базовой комплектации младший мотор будет доступен с шестиступенчатой «механикой».