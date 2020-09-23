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23 сен 2020

Skoda займется разработкой следующего Volkswagen Passat

Skoda займется разработкой следующего Volkswagen Passat
Автор фото: фирма-производитель

Новый Volkswagen Passat, который будет максимально унифицирован со Skoda Superb, появится в 2023 году

Концерн Volkswagen доверил разработку автомобилей семейства Passat следующего поколения специалистам компании Skoda, которые создадут новинку на базе собственной модели Superb. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает немецкое издание Auto, Motor und Sport.

Новый Volkswagen Passat, известный под внутренним обозначением B9, построят на модернизированной версии платформы MQB. При этом модель будет максимально унифицирована со Skoda Superb не только технически, но и концептуально. В частности, Passat из классического седана превратится в лифтбек с большой покатой дверью багажного отделения. Кроме того, в линейке, как и в случае с нынешним поколением, сохранят универсал Variant и вседорожную версию Alltrack.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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