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26 авг 2020

Volkswagen «переформатирует» Passat

Volkswagen «переформатирует» Passat
Автор фото: фирма-производитель

Руководство Volkswagen определилось с будущим среднеразмерного семейства Passat. В следующем — девятом — поколении модель станет значительно крупнее и дороже

Линейка европейской версии Passat нынешнего образца B8 выпускается с 2015 года, и в последнее время стали ходить слухи, что замены ей не будет. На это недавно намекал председатель правления VW Group Герберт Дисс (Herbert Diess), в качестве доводов он приводил тот факт, что покупателей у Пассата отбирает появившийся в 2017 году, построенный на той же платформе и схожий по габаритам спортивный лифтбек Arteon — его популярность постоянно растет, а востребованность Пассата, наоборот, падает. Однако после анализа рынка и совещаний руководство Volkswagen все же решило сохранить Passat в гамме, но в «переформатированном» виде.

Основываться Пассат девятой генерации будет на той же фирменной модульной «тележке» MQB, которая используется для модели нынешнего образца. Autocar пишет, что для следующего Passat платформу MQB могут использовать в конфигурации для чешского лифтбека Skoda Superb — там колесная база достигает 2841 мм (+50 мм относительно текущего европейского Пассата). Что касается вариантов кузова, то их останется два: универсал и седан (либо лифтбек), привод будет как передним, так и полным. В гамме останутся классические ДВС с 48-вольтовыми стартер-генераторами, хотя будут предложены и подзаряжаемые от розетки гибридные версии. Планируется в гамме Пассата и своя чисто электрическая версия.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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