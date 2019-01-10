Volkswagen анонсировал выход нового Passat

Публичная премьера немецкого седана состоится уже совсем скоро, на автосалоне в Детройте. Однако пока что немецкая компания предпочитает выкладывать тизерные изображения в свойTwitter, вместо того чтобы делиться какой-либо технической информацией

Правда, в случае с новым «Пассатом», данных - в избытке. Что касается внешности, то дизайн машины будет напоминать увеличенную в размерах «Джетту» нового поколения. Однако некоторые черты «Пассат» унаследует и от старшей модели Arteon, включая элементы передней части.

Если говорить о техническом оснащении, то в основу новой модели ляжет доработанная платформа предшественника. На модульное шасси MQB автомобиль решили не переводить. По мнению руководства компании, этот переход не оправдан по причине сокращения сегмента седанов, и целесообразно использовать уже существующие наработки.

Что касается двигателей, то на Passat будет установлен прежний двухлитровый мотор, который выдает 176 лошадиных сил. При этом от версии с 3,6-литровым двигателем VR6 было решено отказаться. Гибридной версии автомобиля также не суждено увидеть свет, опять же, по причине падения спроса в сегменте седанов.