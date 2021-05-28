Volkswagen Passat будет жить

Несколько месяцев назад в сеть просочились слухи относительно прекращения производства модели Passat. Однако, теперь открываются интересные факты – модель не уберут, однако, она претерпит большую трансформацию

Как сообщает портал Autocar, Passat лишится кузова седан – новое поколение модели будет предлагаться лишь в конфигурации универсал. Причем кузов будет больше походить на «шутинг-брейк» чем на обычный «вагон». Кроме того, модель существенно прибавит в размерах и станет самым крупным Passat в истории.

Что касается моторов, то основой гаммы силовых установок станет двухлитровый 190-сильный дизель. Бензиновые же моторы будут лишь частью гибридных силовых установок. Правда, характеристики здесь не раскрываются. Зато точно известно, что полностью электрических моделей у семейства Passat не будет – эта «слава» принадлежит семейству ID.