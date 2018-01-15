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15 янв 2018

Volkswagen Passat обзавелся версией GT

Volkswagen Passat обзавелся версией GT
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Детройте Volkswagen представил «заряженную» версию седана Passat, которая получила приставку GT в названии. В компании говорят, что от обычной версии ее отличают 20 уникальных деталей интерьера и экстерьера.

Впрочем, главное у VW Passat GT скрывается под капотом: немцы стряхнули с пыль с проверенного временем 3,6-литрового двигателя VR6 мощностью 280 л.с., который агрегатировали с 6-ступенчатым преселективным «роботом» DSG.

Сама машина построена на базе комплектации R-Line, так что ее отличают агрессивный аэродинамический обвес с красными акцентами, черная крыша, черные накладки на корпуса зеркал, 19-дюймовые легкосплавные колеса, тонированные фонари, сдвоенные патрубки выпускной системы, заниженная подвеска и спортивная выпускная система.

Volkswagen Passat GT будет выпущен ограниченным тиражом и продаваться будет только в США. В продажу он поступит во втором квартале этого года по цене от 29 090 долларов.

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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