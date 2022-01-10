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10 янв 2022

Volkswagen Passat сняли с производства

Volkswagen Passat сняли с производства
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen решил проредить свой модельный ряд, исключив из него седан Passat. Странное решение, если учесть, что в 2023 году планировалось полноценное обновление

Впрочем, наши европейские коллеги связывают данное решение со  снижением продаж. К тому же внутри концерна возникает конкуренция из-за модели Arteon, которая демонстрирует куда более высокие показатели. Отметим, что наиболее большим спросом на европейском рынке пользуется Passat в кузове универсал. К слову, сокращение его не коснется никаким образом.

Седан же будет заменен неким электромобилем, который фигурирует в СМИ под кодовым обозначением  Aero B. Базироваться он будет на общепринятой для нынешних электрических VW платформе MEB. По предварительным данным, автомобиль будет представлен в заднеприводном и полноприводном исполнениях.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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