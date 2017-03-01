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1 мар 2017

Volkswagen представил новую комплектацию Life для Passat и Passat Variant

Volkswagen представил новую комплектацию Life для Passat и Passat Variant
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen показала обновленное исполнение автомобилей семейства Passat. Версии Life отличаются декоративными элементами внутри и снаружи, и расширенным переченем дополнительного оборудования. В списке опций 3-зонный климат-контроль Climatronic, «круиз», камера заднего вида с датчиками парковки, а также аудиосистема Composition Media с USB, AUX, Bluetooth и цветным монитором, переключатели которой дублируются на руле, а в версии с «автоматом» еще и подрулевыми лепестками

Седан и универсал в исполнении Life получили детали, отделанные хромом в оформлении и литые колеса Salvador диаметром 17 дюймов. Вдобавок Volkswagen Passat имеет светодиодные световые приборы как спереди, так и на корме, рассеиватели фонарей, к слову, в угоду моде еще и немного затонированы. В салоне появились новые передние кресла, а в отделке приборной панели изменились материалы, теперь это накладки из алюминия и черного глянца.

За исполнение Life в версии с турбированным бензиновым 1,4 мощностью 125 сил и 6-ступенчатой «механикой» на российском рынке попросят от 1 595 000 рублей, а за тот же мотор, но уже 7 ступенчатым «автоматом» заплатить придется уже 1 665 000. Немного дороже стоит версия с «автоматом» и 150-сильным 1,4, а 2-литровый 150-сильный дизель с 6-ступенчатой АКПП обойдется в 1 865 000 рублей. Немного дороже универсал Variant Life, со 150-сильным бензиновым 1,4 и АКПП он обойдется в 1 880 000, а с 2-литровым дизелем в 2 030 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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