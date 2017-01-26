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26 янв 2017

Volkswagen приостановил серийную сборку седана Passat

Volkswagen приостановил серийную сборку седана Passat
Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Volkswagen временно приостановила работу одного из самых крупных своих предприятий в Германии из-за низкого спроса на его продукцию.

Речь идет о заводе, расположенном в городе Эмден, на мощностях которого немецкий автопроизводитель собирает автомобили семейства Passat. Интересно, что это предприятие является одним из самых крупных заводов VW AG в Германии – на данный момент численность его персонала составляет около девяти тысяч человек.

Как указывается в официальном сообщении компании, сборочные линии завода будут остановлены 16, 17 и 21 февраля. Кроме того, в начале года была объявлена более продолжительная остановка производственного процесса – с 25 января по 3 февраля, а также 20 февраля.

Причиной этого является значительно падение спроса на автомобили семейства Passat на ключевых для этой модели рынках. «У нас возникли определённые проблемы в Англии, Турции и России. Спрос на автомобили Passat становится всё хуже, поэтому мы не можем говорить о том, что к объявленным дням простоя не прибавятся новые. Никто не знает, как будет развиваться ситуация в дальнейшем», - прокомментировали сложившуюся ситуацию в компании.

Впрочем, несмотря на падение продаж, немецкий автопроизводитель по итогам прошлого года все же сумел занять лидирующую позицию на европейском авторынке. Так, в 2016 году объем реализации автомобилей Volkswagen был зафиксирован на уровне 1 720 829 экземпляров, что на 0,4% ниже результатов 2015 года.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса.ру, Экономика сегодня, Авто@mail.ru

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