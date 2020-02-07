Volkswagen убьет семейство Passat

Пока речь идет о модели для американского рынка, но не исключено, что аналогичная судьба постигнет и европейскую версию "Пассата"

Операционный директор американского подразделения VW Йохан ди Найссен заявил изданию Roadshow, что для "Пассата", согласно стратегии концерна, ограниченный жизненный цикл был запланирован изначально. "Возможно, и это разумное предположение, когда нынешний Passat достигнет конца своего цикла, у его преемника, вероятно, не будет двигателя внутреннего сгорания", – отметил ди Найссен.

Скорее всего, со временем Passat будет замещен неким электромобилем из семейства ID. Например, им может стать серийная версия концепта ID Vizzion: на этапе премьеры он как раз носил статус прототипа электроседана будущего. Напомним, что Volkswagen Passat по праву считается одним из рыночных долгожителей: первые экземпляры "Пассата" вышли на рынок еще в 1973 году.