В России отзывают Volkswagen Polo из-за неправильных наклеек

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 1 079 экземпляров Volkswagen Polo, собранных и проданных в России в 2020 году. Причиной отзыва стала заводская ошибка: на вторую стойку наклеили наклейку с неправильным номером Одобрения типа транспортного средства (ОТТС)

Владельцам Polo рекомендуют обратиться в дилерский центр для переклейки таблички – её бесплатно заменят на корректную. Список с указанием VIN-номеров автомобилей с неправильными наклейками размещен на портале Росстандарта. Всего за пять месяцев 2020 года в стране реализовали 16 350 экземпляров Polo.

В мае в России стартовали продажи нового Volkswagen Polo. Модель доступна в стране в четырех комплектациях и с тремя вариантами двигателей: бензиновым мотором 1.6 мощностью 90 либо 110 лошадиных сил и 1.4, который выдаёт 125 сил. Они сочетаются с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным «автоматом». Самый мощный двигатель в линейке идёт в паре с семиступенчатым «роботом» DSG.