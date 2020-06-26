Автомобильный портал Motorpage
26 июн 2020

В России отзывают Volkswagen Polo из-за неправильных наклеек

В России отзывают Volkswagen Polo из-за неправильных наклеек
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 1 079 экземпляров Volkswagen Polo, собранных и проданных в России в 2020 году. Причиной отзыва стала заводская ошибка: на вторую стойку наклеили наклейку с неправильным номером Одобрения типа транспортного средства (ОТТС)

Владельцам Polo рекомендуют обратиться в дилерский центр для переклейки таблички – её бесплатно заменят на корректную. Список с указанием VIN-номеров автомобилей с неправильными наклейками размещен на портале Росстандарта. Всего за пять месяцев 2020 года в стране реализовали 16 350 экземпляров Polo.

В мае в России стартовали продажи нового Volkswagen Polo. Модель доступна в стране в четырех комплектациях и с тремя вариантами двигателей: бензиновым мотором 1.6 мощностью 90 либо 110 лошадиных сил и 1.4, который выдаёт 125 сил. Они сочетаются с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным «автоматом». Самый мощный двигатель в линейке идёт в паре с семиступенчатым «роботом» DSG.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Polo 2020

Стартовали продажи нового Volkswagen Polo

19 мая 2020
Volkswagen Polo

Новый Polo приедет в Россию летом

11 февраля 2020
Volkswagen Polo GTS

Новый седан VW Polo «зарядили»

02 декабря 2019
Volkswagen Polo

Volkswagen отзывает все новые Polo

14 мая 2018
Volkswagen Polo

Седан Volkswagen Polo получил новую комплектацию

01 февраля 2018
Volkswagen Polo R

Volkswagen начал готовить хот-хэтч на базе нового Polo

02 ноября 2017

 Новости Volkswagen Polo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Tucson - hyundai tucson 2019 метод последовательного приближения Тест драйв
25 июня 2020

Hyundai Tucson
"Метод последовательного приближения"
KIA Sportage - kia sportage 2019 в роли коммуникатора для переговоров
Тест драйв
22 июня 2020

KIA Sportage
"KIA Sportage в роли коммуникатора для переговоров"
Geely Coolray - geely coolray 2020 быстрая мода
Тест драйв
18 июня 2020

Geely Coolray
"Быстрая мода"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 0 9 8