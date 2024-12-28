Volkswagen Polo отметит 50-летие небольшим обновлением в 2025 году

Volkswagen Polo, впервые представленный в 1975 году, отметит своё 50-летие в следующем году небольшим рестайлингом. К тому же, немецкий автопроизводитель подтвердил, что производство компактного автомобиля продолжится как минимум до 2030 года

Пока информации о грядущем обновлении немного. Компания поделилась только одним изображением, на котором можно заметить темный силуэт рестайлинга. Судя по всему, внешний облик автомобиля практически не изменится. Только слегка доработали оптику и передний бампер. Предполагается, что обновление будет включать доработки в технической части, которые необходимы вследствие постоянно меняющихся европейских стандартов.

В рамках празднования юбилея Polo в 2025 году Volkswagen проведет серию мероприятий. Одним из центральных событий станет выставка исторических моделей на Bremen Classic Motorshow, где будут представлены Polo L 1975 года и уникальная версия для горных гонок 1977 года.