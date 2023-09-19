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19 сен 2023

Распроданы последние экземпляры Volkswagen Polo российской сборки

Распроданы последние экземпляры Volkswagen Polo российской сборки
Автор фото: фирма-производитель

Один из российских дилеров автомобилей Volkswagen сообщил, что два последних экземпляра лифтбека Polo калужской сборки были проданы. Каждый из них оценивался в 2 100 000 рублей

Напомним, что производство Volkswagen Polo на заводе в Калуге началось в 2010 году, а в 2022 году выпуск автомобилей был прекращен в связи с введением санкций против Российской Федерации. Последние два Polo четвертого поколения (производство в России стартовало в 2020 году) предлагались в средней комплектации Respect. В данной конфигурации автомобиль оснащался светодиодными фарами, кондиционером, подогревом и электрорегулировкой передних сидений, двумя подушками безопасности и системами ABS и ESP.

В основе силовой установки лежала бензиновая рядная «четверка» объемом 1,6 л. В зависимости от версии, ее мощность варьировалась от 90 до 110 л.с. Из трансмиссии предлагалась 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый автомат. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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