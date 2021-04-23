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23 апр 2021

Volkswagen Polo представлен официально

Volkswagen Polo представлен официально
Автор фото: фирма-производитель

Внешность автомобиля уже раскрыли несколькими днями ранее, однако, агрегатная составляющая до последнего держалась в секрете

Итак, официальная премьера модели состоялась.  Новый Polo будет доступен только с бензиновыми моторами – дизели были убраны из моторной гаммы еще в прошлом году.  Так что, клиенты будут довольствоваться лишь одним трехцилиндровым  литровым турбо-агрегатом, который  будет обладать тремя степенями форсировки – на 80, 95 и 110 лошадиных сил.  Трансмиссия 7-ступенчатый робот и 5-ступенчатая механика.

Интересно, что машина стала взрослее не только в плане внешнего вида (позаимствовав, например, оптику у старшей модели Golf), но и в плане опций. Так новый Polo обзавелся  некоторыми технологиями автопилота, вроде адаптивного круиз-контроля или системы удержания полосы – подобные системы были ранее недоступны бюджетным моделям Volkswagen.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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