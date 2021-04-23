Volkswagen Polo представлен официально

Внешность автомобиля уже раскрыли несколькими днями ранее, однако, агрегатная составляющая до последнего держалась в секрете

Итак, официальная премьера модели состоялась. Новый Polo будет доступен только с бензиновыми моторами – дизели были убраны из моторной гаммы еще в прошлом году. Так что, клиенты будут довольствоваться лишь одним трехцилиндровым литровым турбо-агрегатом, который будет обладать тремя степенями форсировки – на 80, 95 и 110 лошадиных сил. Трансмиссия 7-ступенчатый робот и 5-ступенчатая механика.

Интересно, что машина стала взрослее не только в плане внешнего вида (позаимствовав, например, оптику у старшей модели Golf), но и в плане опций. Так новый Polo обзавелся некоторыми технологиями автопилота, вроде адаптивного круиз-контроля или системы удержания полосы – подобные системы были ранее недоступны бюджетным моделям Volkswagen.