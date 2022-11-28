Автомобильный портал Motorpage
28 ноя 2022

С Volkswagen Polo придется попрощаться?

С Volkswagen Polo придется попрощаться?
Автор фото: фирма-производитель

Глава Volkswagen, Томас Шеффер, сделал пессимистичный прогноз относительно семейства Polo. Похоже, что никто не хочет продлевать ему жизнь – во всем виновата экология

Здесь стоит сделать небольшую ремарку – Polo Sedan, который знаком нам, и европейский Polo – это две разные машины. В первом случае мы имеем машину, которую создавали для развивающихся рынков, и скорее всего она останется в строю.  Европейский же Polo – это обычный малолитражный хэтчбек, который был очень популярен среди местного населения.

К сожалению,  новый экологический стандарт «Евро-7» сделает себестоимость малолитражек неприемлемо высокой: тот же Polo может подорожать сразу на пять тысяч евро или 25 процентов, что сделает бизнес-модель нежизнеспособной. На сегодняшний день  руководство концерна изучает документацию по внедрению нового стандарта, все решения по моделям будут приняты в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Polo Track

Экономия, но не для нас. Volkswagen анонсировал новый Polo Track

09 ноября 2021
Volkswagen Polo (2022)

Volkswagen Polo представлен официально

23 апреля 2021

Volkswagen анонсировал новый Polo

20 апреля 2021

Volkswagen вывел на тесты новый Polo

13 января 2021
Volkswagen Polo Sport

В России запатентовали Volkswagen Polo Sport

29 декабря 2020

В России отзывают Volkswagen Polo из-за неправильных наклеек

26 июня 2020

 Новости Volkswagen Polo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"

Написано новостей:

3 1 9 3 5