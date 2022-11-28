С Volkswagen Polo придется попрощаться?

Глава Volkswagen, Томас Шеффер, сделал пессимистичный прогноз относительно семейства Polo. Похоже, что никто не хочет продлевать ему жизнь – во всем виновата экология

Здесь стоит сделать небольшую ремарку – Polo Sedan, который знаком нам, и европейский Polo – это две разные машины. В первом случае мы имеем машину, которую создавали для развивающихся рынков, и скорее всего она останется в строю. Европейский же Polo – это обычный малолитражный хэтчбек, который был очень популярен среди местного населения.

К сожалению, новый экологический стандарт «Евро-7» сделает себестоимость малолитражек неприемлемо высокой: тот же Polo может подорожать сразу на пять тысяч евро или 25 процентов, что сделает бизнес-модель нежизнеспособной. На сегодняшний день руководство концерна изучает документацию по внедрению нового стандарта, все решения по моделям будут приняты в следующем году.