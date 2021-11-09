Экономия, но не для нас. Volkswagen тизернул новый Polo Track

Бюджетная модель будет представлена на Латинском и Южноамериканском рынке в 2023 году. Как и все современные модели Volkswagen новый седан построят на платформе MQB, которая, в свою очередь, сместила бюджетную платформу PQ24,присутствовавшию на рынке с 90-х годов. Первый этап конструкции новинки возложат на бразильском заводе Таубате. Вероятнее всего Track придёт на замену уже зарекомендовавших себя моделей Gol и Voyage.

Из тизер представленного Volkswagen видно, что Track будет отличаться от европейского классического дизайна Polo. Как о ходовых возможностях так и об остальных технических особенностях автомобиля ничего не известно. Единственное, что можно сказать с уверенностью - это то, что автомобиль получит версию на биоэтаноле.

На европейском рынке в апреле этого года Volkswagen представил новый рестайлинг Polo. Цена начинается от 1 033 900 рублей.