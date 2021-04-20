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20 апр 2021

Volkswagen анонсировал новый Polo

Volkswagen анонсировал новый Polo
Автор фото: фирма-производитель

Апрель оказался богатым на премьеры, то Audi показала несколько новых моделей, то теперь Volkswagen начинает активно «тизерить» новый Polo!

На всякий случай напоминаем, что речь идет не про наш Polo Sedan, а про европейский хэтчбек Polo – между этими двумя машинами нет, практически ничего общего! Итак, новый Polo – чем он будет отличаться от предшественника? Как минимум, двумя деталями – новым узким блоком светодиодной оптики и решеткой радиатора. Кроме того, довольно часто новый Polo попадал в объективы фотошпионов – на снимках можно разглядеть задние фонари, напоминающие по форме заднюю оптику последнего Golf.

Что касается силовых установок, то по предварительным данным ждать каких-то радикально новых моторов не стоит. Впрочем, учитывая ужесточение экологических стандартов в Европе, мы вполне можем ожидать появление гибридов.

При написании новости использовалась информация:
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