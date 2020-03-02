Volkswagen Tiguan получит версию купе

В Китае замечена купеобразная версия кроссовера Volkswagen Tiguan. Фотографии закамуфлированного прототипа опубликовали местные СМИ.

Купе-кроссовер получит переднюю часть с увеличенной радиаторной решёткой от рестайлин-гового Тигуана, который представят в ближайшее время. От базовой модели новинка будет отличаться заваленной крышей и переделанной задней частью.

Технически купе-кроссовер будет повторять стандартный Tiguan. Не исключено, что он тоже получит R-версию c 333-сильной двухлитровой «турбочетвёркой». Интересно, что приставка "Х" уже не нова - в 2019 году на Шанхайском автосалоне дебютировал Volkswagen Teramont X, который также являлся купеобразной версией стандартного кроссовера.