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2 мар 2020

Volkswagen Tiguan получит версию купе

Volkswagen Tiguan получит версию купе

В Китае замечена купеобразная версия кроссовера Volkswagen Tiguan. Фотографии закамуфлированного прототипа опубликовали местные СМИ. 

Купе-кроссовер получит переднюю часть с увеличенной радиаторной решёткой от рестайлин-гового Тигуана, который представят в ближайшее время. От базовой модели новинка будет отличаться заваленной крышей и переделанной задней частью.

Технически купе-кроссовер будет повторять стандартный Tiguan. Не исключено, что он тоже получит R-версию c 333-сильной двухлитровой «турбочетвёркой».  Интересно, что приставка "Х" уже не нова  - в 2019 году на Шанхайском автосалоне дебютировал Volkswagen Teramont X, который также являлся купеобразной версией стандартного кроссовера.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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