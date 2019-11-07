Семиместный Tiguan едет в Россию

Компания Volkswagen сертифицировала в России кроссовер Tiguan Allspace, который является удлинённой версией стандартного Тигуана

Предупредим сразу, производитель пока не объявил дату начала приема заказов на новинку. Вполне возможно, что кроссовер может поступить в продажу только в следующем году. В любом случае уже известно, что Tiguan Allspace предложат на выбор с двумя бензиновыми двухлитровыми «турбочетвёрками» мощностью 180 л.с. (320 Н•м) или 220 л.с. (350 Н•м). Двигатели сочетаются с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом.

Напомним, что стандартный Tiguan предлагается с бензиновым 1,4-литровым турбомотором в версиях на 125 и 150 л.с. (с передним или полным приводом), а также со 150-сильным турбодизелем. Любопытный факт, Tiguan Allspace будет предлагаться с пяти- и семиместной конфигурацией салона. Что касается внешних отличий, то снаружи удлинённый кроссовер можно отличить по капоту с горизонтальным ребром возле решётки радиатора, большим задним дверям и изменённому остеклению.