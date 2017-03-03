Компания Volkswagen анонсировала удлиненный Tiguan последней генерации. Из раскрытой информации, а также опубликованных снимков видно, что автомобиль стал заметно длиннее. Колесная база увеличилась на 109 миллиметров и теперь составляет 2 790 мм, а общая длина возросла до 4 701 мм, что на 215 мм больше стандартной пятиместной модификации. Однако, 7-местное исполнение будет доступно лишь в качестве опции, заказать Volkswagen Tiguan Allspace, а именно так назвали новинку, как и «простой» Tiguan можно будет и в традиционном, 5-местном исполнении

В 5-местном исполнении Allspace порадует объемом багажника: 760 литров, а при сложенном втором ряде кресел, все 1 920 литров! А вот семиместный автомобиль, при разложенном третьем ряде сидений, большим багажным отделением похвастаться не сможет – всего 230 литров. В Европе новинка будет доступна с наддувными бензиновыми моторами объемом 1,4 л. выдающим 150 л.с., парой двухлитровых мощностью 180 и 220 л.с. а так же тремя двухлитровыми турбодизелями мощностью 150, 190 и 240 лошадиных сил. Также в качестве опции предлагается полноприводная трансмиссия 4Motion.

Дополнительно покупатели смогут заказать колеса диаметром 18 дюймов, светодиодную светотехнику спереди и сзади, систему экстренного торможения и предупреждения столкновений, а также адаптивный круизконтроль и трехзонный «климат». В Европе Volkswagen Tiguan Allspace появится в начале мая, а доберется ли новинка до России и сколько она будет стоить – пока вопрос.