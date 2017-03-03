Автомобильный портал Motorpage
3 мар 2017

Volkswagen Tiguan на семерых

Volkswagen Tiguan на семерых
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen анонсировала удлиненный Tiguan последней генерации. Из раскрытой информации, а также опубликованных снимков видно, что автомобиль стал заметно длиннее. Колесная база увеличилась на 109 миллиметров и теперь составляет 2 790 мм, а общая длина возросла до 4 701 мм, что на 215 мм больше стандартной пятиместной модификации. Однако, 7-местное исполнение будет доступно лишь в качестве опции, заказать Volkswagen Tiguan Allspace, а именно так назвали новинку, как и «простой» Tiguan можно будет и в традиционном, 5-местном исполнении

В 5-местном исполнении Allspace порадует объемом багажника: 760 литров, а при сложенном втором ряде кресел, все 1 920 литров! А вот семиместный автомобиль, при разложенном третьем ряде сидений, большим багажным отделением похвастаться не сможет – всего 230 литров. В Европе новинка будет доступна с наддувными бензиновыми моторами объемом 1,4 л. выдающим 150 л.с., парой двухлитровых мощностью 180 и 220 л.с. а так же тремя двухлитровыми турбодизелями мощностью 150, 190 и 240 лошадиных сил. Также в качестве опции предлагается полноприводная трансмиссия 4Motion.

Дополнительно покупатели смогут заказать колеса диаметром 18 дюймов, светодиодную светотехнику спереди и сзади, систему экстренного торможения и предупреждения столкновений, а также адаптивный круизконтроль и трехзонный «климат». В Европе Volkswagen Tiguan Allspace появится в начале мая, а доберется ли новинка до России и сколько она будет стоить – пока вопрос.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen начал продажи нового Tiguan на российском рынке

01 февраля 2017

Volkswagen привез в Детройт удлиненный Tiguan

12 января 2017

Volkswagen завершает серийное производство первого поколения Tiguan

19 декабря 2016

Volkswagen опубликовал российские цены нового Tiguan

16 декабря 2016

Volkswagen сделал удлиненную модификацию нового Tiguan

15 декабря 2016

Volkswagen запустил серийное производство нового Tiguan в России

22 ноября 2016

 Новости Volkswagen Tiguan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 «диско» новой волны Тест драйв
03 марта 2017

Land Rover Discovery
"«Диско» новой волны"
Volkswagen Amarok - volkswagen amarok 2017 и волки целы
Автопутешествия
02 марта 2017

Volkswagen Amarok
"И волки целы"
Hyundai Solaris - hyundai solaris 2017 упреждающий удар
Тест драйв
01 марта 2017

Hyundai Solaris
"Упреждающий удар"
Peugeot 308 - peugeot 308 2013 настоящий романтик
Тест драйв
28 февраля 2017

Peugeot 308
"Настоящий романтик"

Написано новостей:

1 8 3 5 1