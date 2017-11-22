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22 ноя 2017

Volkswagen Tiguan в России получил новую топовую комплектацию

Volkswagen Tiguan в России получил новую топовую комплектацию
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Volkswagen объявило о появлении кроссовера Tiguan в новой топовой комплектации, которая получила название Sportsline. Она доступна только для мощных бензиновых (180 и 220 л.с.) и турбодизельной (150 л.с.) версий с полным приводом и безальтернативной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В комплектацию входят спортивные сиденья ergoActive, аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), а также систему бесключевого доступа KESSY, адаптивные светодиодные фары и задние фонари LED 3D дизайна.

Самая доступная версия Volkswagen Tiguan в комплектации Sportsline обойдется в 2 099 000 рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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