Российское отделение Volkswagen объявило о появлении кроссовера Tiguan в новой топовой комплектации, которая получила название Sportsline. Она доступна только для мощных бензиновых (180 и 220 л.с.) и турбодизельной (150 л.с.) версий с полным приводом и безальтернативной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.