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19 дек 2016

Volkswagen завершает серийное производство первого поколения Tiguan

Volkswagen завершает серийное производство первого поколения Tiguan
Автор фото: неткаршоу.ком

Издание «Авторевю» со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая компания Volkswagen готовится остановить производство первого поколения кроссовера Tiguan в России.

До конца текущего года немецкий автопроизводитель планирует снять с конвейера своего предприятия в Калуге старую версию кроссовера VW Tiguan. Предполагается, что остановка производства будет носить постоянный характер и его возобновление не планируется.

Стоит отметить, что в конце ноября на сборочные линии калужского завода VW встало второе поколение этой модели. Новый Tiguan, как и его предшественника, начали собирать по технологии полного цикла, включая сварку и покраску кузова. Однако, в основе нового кроссовера лежит иная платформа – MQB – из-за чего предприятие пришлось модернизировать.

В рамках подготовки к сборочному процессу, был возведен новый кузовной цех общей площадью в 12 тысяч квадратных метров, а в покрасочном и монтажном цехах была произведена замена части оборудования. В совокупности, компания потратила на подготовку завода около 180 млн евро.

Ранее официальные представители компании утверждали, что оба поколения Tiguan будут некоторое время присутствовать на российском рынке бок о бок и собираться на одном предприятии. Технически, это обещание было сдержано – автомобили действительно производили на одном заводе в течение последнего месяца. Однако о времени совместного присутствия на рынке сейчас судить трудно – все будет зависеть от спроса на первое поколение кроссовера.

Напомним, что второе поколение Tiguan прибудет к официальным дилерам VW только к концу января, тогда как первое поколение можно приобрести уже сейчас.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews, Авторевю, Автостат

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