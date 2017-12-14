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14 дек 2017

И снова Дизельгейт: теперь VW Touareg и T6

И снова Дизельгейт: теперь VW Touareg и T6
Автор фото: фирма-производитель

Немецкое бюро по надзору над автомобильным транспортном выдало компании Volkswagen предписании о необходимости отзыва 57 600 внедорожников Touareg. На них обнаружилось обманное устройство, позволяющее занизить выбросы на стендовых испытаниях.

В ходе расследования, проведенного ведомством, выяснилось, что установленное в автомобили с 3-литровыми турбодизелями «устройство для прогрева» срабатывает исключительно во время стендовых испытаний на барабанах, а в обычных условиях эксплуатации бездействует. Ранее по такой же причине немецкие власти запретили продажи Porsche Cayenne предыдущего поколения с такими же двигателями. Более половины из отзываемых Volkswagen Touareg были проданы на территории Германии.

Однако только внедорожниками дело не ограничивается. На автомобилях семейства Volkswagen T6 (Multivan, Caravelle, Transporter) были выявлены повышенные выбросы оксида азота. Причем, первыми об этом сообщили представители прессы после чего Volkswagen сам уведомил власти об имеющейся проблеме и временно прекратил продажи данных моделей. Сейчас компания судорожно ищет пути решения этой проблемы, одновременно заверяя общественность в том, что на данных моделях никакое обманное ПО не стояло.
 

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При написании новости использовалась информация:
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