Volkswagen отзовет новые Touareg в России из-за протечки масла

Немецкая марка отправит в ремонт более 1 тысячи кроссоверов Touareg нового поколения

Volkswagen объявил об отзыве в России 1099 кроссоверов Touareg нового поколения, которые были выпущены в 2019 году. Причиной акции стала вероятность протечки масла, сообщается на сайте Росстандарта. Сервисная кампания объявлена в связи с «возможностью утечки трансмиссионного масла, вызванной недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла».

Volkswagen уведомит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать на сервис. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На автомобилях заменят трубку трансмиссионного масла.

В марте 2020 года Volkswagen объявлял об отзыве новых Touareg, которые отправили на сервис из-за неисправности в системе рулевого управления, способной привести к потере контроля над автомобилем.