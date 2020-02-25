Volkswagen Touareg стал очень мощным гибридом

Компания Volkswagen представила «заряженную» R-модификацию кроссовера Touareg, публичная премьера которого состоится на Женевском автосалоне

Начать стоит с главного – немецкий кроссовер получил трехлитровый бензиновый двигатель V6 мощностью 340 л. с., который работает вместе с 136-сильным электрическим мотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В сумме агрегаты выдают 462 л. с. и 700 Н•м крутящего момента. Кроссовер способен ускоряться с места до первой «сотни» примерно за 5 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.

Блок литий-ионных аккумуляторов, установленный в днище автомобиля, позволяет проехать исключительно на электрической тяге до 50 километров. Любопытно, что в этом случае максималка не будет превышать отметку в 140 километров в час.