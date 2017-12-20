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20 дек 2017

Рассекречен облик нового поколения внедорожника Volkswagen Touareg

Рассекречен облик нового поколения внедорожника Volkswagen Touareg

До премьеры нового поколения внедорожника Volkswagen Touareg остается все меньше времени, но впервые модель удалось сфотографировать безо всякого камуфляжа. Фотошпионам удалось это сделать во время съемки рекламного ролика.

Серийный автомобиль по своей стилистике практически полностью повторяет концепт T-Prime. У него широкая и узкая хромированная радиаторная решетка, узкие фары. Облик передней части также пересекается с фастбэком Arteon, который сегодня занимает флагманскую позицию в линейке немецкой марки. У нового VW Touareg практически ровная подконная линия. Пожалуй, динамике машине придает разве что спойлер над задней дверью.

Новый Volkswagen Touareg построен на платформе MLB Evo, которая уже дала жизнь Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. О том, какие двигатели получит новый VW Touareg пока ничего неизвестно. По неподтвержденной информации одновременно с премьерой обычных вариант с 4-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями Volkswagen покажет и гибридный вариант VW Touareg.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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