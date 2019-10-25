Volkswagen Touareg зарядят от розетки

Глава департамента маркетинга Volkswagen Юрген Штакманн заявил изданию Autocar, что расширение семейства R начнется уже в следующем году. Первым автомобилем, который получит знаменитый индекс, станет Touareg

По предварительным данным, в VW склоняются к тому, чтобы снабдить самый мощный и быстрый "Туарег" гибридной силовой установкой на основе двухлитрового бензинового турбомотора. Такой Touareg уже продается в Китае и располагает 360 л.с. и 700 Нм, но для R-новинки отдачу силовой установки могут поднять до 400 с небольшим л.с.

Все это, к сожалению, говорит нам о том, что дизельного и скоростного «Туарега» нам ждать не приходится, а ведь когда-то было и такое. Несколько лет назад Volkswagen выпускал Touareg первого поколения с индексом R50, который оснащался могучим 10-цилиндровым дизелем. При объеме в 5,0 л он развивал 345 л.с. и 850 Нм крутящего момента.