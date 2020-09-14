Volkswagen обвинил мексиканских дилеров в нацизме

Официальный дилер Volkswagen в Мехико лишился контракта после того, как в головном офисе марки узнали о висящем на стене плакате с нацистами и «Жуком»

В мексиканских социальных сетях недавно распространилась фотография, сделанная в торговом зале официального дилера марки Volkswagen в богемном районе Койоакан города Мехико. На ней запечатлён висящий на стене шоурума плакат с чёрно-белым снимком культовой модели Beetle в окружении нацистов с соответствующей символикой. Эта новость дошла до головного офиса Volkswagen в Вольфсбурге и реакция концерна последовала незамедлительно: как сообщает издание Autoblog, узнав об этом, VW разорвал отношения с дилером из-за нацистского плаката.

Официальные представители Volkswagen резко осудили демонстрацию в торговом зале изображения, связывающего легендарный «Жук» с нацистами и подчеркнули свою приверженность защите человеческого достоинства. «Мы категорически не одобряем демонстрацию этих изображений на своих объектах, которые демонстрируют режим, подчёркивающий ненависть и дискриминацию в тот исторический момент, который, к счастью, остался далеко позади», — говорится в обращении пресс-службы.