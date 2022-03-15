Volkswagen Beetle превратили в дом на колесах

Команда энтузиастов из Америки превратила классический Volkswagen Beetle в изящный жилой трейлер. На разработку проекта и воплощение его в железе и дереве ушло более четырех лет

Этот проект можно назвать очень странным – вроде бы ты видишь перед собой автомобиль, а вроде бы и нет. Все дело в интересной конструкции – корма здесь полностью взята от «Жука», но передняя часть трейлера здесь уникальна. Надо сказать, что в целом прицеп получился гармоничным и изящным. Забавный факт – дверь здесь только одна – правая боковая. Она же является и окном.

Безусловно, размер у данного дома на колесах очень компактный, однако, создателям удалось разместить здесь полноценную кровать, кухню с плитой и раковину. Правда, есть один нюанс – туалета и душа здесь нет. Впрочем, уже объявлено, что с автодомом проведут серьезный комплекс доработок, в результате которого санузел может и появиться, правда в портативном виде.