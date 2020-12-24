«Жуку» - 75!

Легендарная модель на днях отметила свой день рождения. Ровно 75 лет назад были собраны первые экземпляры VW Käfer

Да, читатель Motorpage, машины бывают разные. Есть обычные, а есть легендарные, которые развивают отрасль. «Жук» один из них! А ведь все началось еще в тридцатых годах, когда фирма Porsche получила контракт на разработку народной легковушки. В 1938 году успели построить первый завод Volkswagen, однако военное время изменило все карты.

27 декабря 1945 года стартовало серийное производство «Жуков». Можно сказать, что именно англичане спасли и завод, и модель от послевоенной разрухи, заказав сборку двадцати тысяч машин для своих транспортных нужд в зоне оккупации. Многое решал и экспорт – в пятидесятых ровно треть от всего произведенного объема уходила в другие страны. Последний же автомобиль (уже собранный в Мексике) увидел свет в 2003 году. Всего было выпущено более двадцати миллионов «Жуков».