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21 апр 2022

VW Beetle превратили в тягач для кемпера

VW Beetle превратили в тягач для кемпера

Иногда серийные автодома не устраивают покупателя по тем или иным причинам, в результате тот начинает разработку собственной конструкции

Примерно такая же история приключилась с одним американцем, который захотел построить  компактный, но при этом просторный дом на колесах. Серийные продукты ему не понравились и он построил свой 700-килограммовый трейлер.

Причем тут Volkswagen Beetle? Все просто - трейлер надо как-то возить, а из машин у энтузиаста был только свой собственный "Жук" 2004 года, вот его и решили модифицировать. Здесь на помощь пришла одна сторонняя компания, которая занимается конверсиями подобного рода. Сам процесс прост- у автомобиля срезается задняя часть кузова, а вместо нее ставится металлическая платформа с бортами (грузовой отсек). Затем устанавливаются стеклопластиковые кузовные панели. В результате чего переделка смотрится достаточно гармонично.

К слову,  под капотом "Жука-грузовичка" располагается выносливый 1.9-литровый 90-сильный дизель, который отличается небольшим расходом топлива - около 6 литров на сто километров в смешанном цикле.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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