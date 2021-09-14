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14 сен 2021

Из «Жука» сделали злого шершня

Из «Жука» сделали злого шершня

Известные тюнинг-ателье Prior Design и  JP Performance представили свой совместный проект -  VW Beetle GT

Прошедший через руки тюнеров «Жук» уже одной своей внешностью говорит о своем серьезном характере. Массивный боди-кит, спойлер,  21-дюймовые колесные диски –  видно, что машина готова покорять трассы на высоких скоростях.  Интерьер же выполнен в более аскетичной манере -  из машины убрали практически всю внутреннюю обшивку и различное оборудование вроде климатической установки или мультимедийного комплекса, зато установили спортивные «ковши» Recaro и массивный каркас безопасности.

Но самое интересное скрывается под капотом – стандартный маломощный двигатель заменили мощным «сердцем» от Audi S5. Речь идет о пятицилиндровом турбо-моторе  с мощностью в 400 лошадиных сил. Учитывая, что вес «Жука» куда меньше, чем у той же Audi S5, то машина должна получиться очень задорной. К сожалению,  динамические характеристики автомобиля не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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