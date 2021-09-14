Из «Жука» сделали злого шершня

Известные тюнинг-ателье Prior Design и JP Performance представили свой совместный проект - VW Beetle GT

Прошедший через руки тюнеров «Жук» уже одной своей внешностью говорит о своем серьезном характере. Массивный боди-кит, спойлер, 21-дюймовые колесные диски – видно, что машина готова покорять трассы на высоких скоростях. Интерьер же выполнен в более аскетичной манере - из машины убрали практически всю внутреннюю обшивку и различное оборудование вроде климатической установки или мультимедийного комплекса, зато установили спортивные «ковши» Recaro и массивный каркас безопасности.

Но самое интересное скрывается под капотом – стандартный маломощный двигатель заменили мощным «сердцем» от Audi S5. Речь идет о пятицилиндровом турбо-моторе с мощностью в 400 лошадиных сил. Учитывая, что вес «Жука» куда меньше, чем у той же Audi S5, то машина должна получиться очень задорной. К сожалению, динамические характеристики автомобиля не раскрываются.