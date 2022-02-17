Автомобильный портал Motorpage
17 фев 2022

Volkswagen возродит семейство Beetle

Volkswagen возродит семейство Beetle

Руководитель VW Group Герберт Диесс принял участие в сессии вопросов и ответов Ask Me Anything на Reddit. Некоторые его ответы  вызывают интересные размышления

Итак, пользователи спросили топ-менеджера в частности о судьбе семейства Beetle. Последние «Жуки», напомним, сошли с конвейера мексиканского завода Volkswagen в 2019 году. Собственно,  прямо на вопрос по электрификации Beetle  Диесс отвечать не стал, однако, он заявил, что электрическая платформа MEB  предполагает и создание «эмоциональных моделей».

Одной из них, к слову, станет микроавтобус  I.D. BUZZ, который является идеологическим преемником классического T2 из шестидесятых. Также Volkswagen может выпустить и электрический пикап, который станет конкурентом Ford F-150 Lightning.  Во всяком случае,  Диесс сообщил, что это хорошая идея.

Согласно производственному плану ближайшей моделью, которая выйдет на рынок, станет седан по мотивам концепта ID.Vizzion который, по всей видимости, станет «батарейной» альтернативой Passat.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Из «Жука» сделали злого шершня

14 сентября 2021
Volkswagen Type 1 (Kafer)

«Жуку» - 75!

24 декабря 2020
Volkswagen Beetle

Volkswagen обвинил мексиканских дилеров в нацизме

14 сентября 2020

В США сделали гигантский Фольксваген Жук

01 сентября 2020
Volkswagen Beetle 2017

Volkswagen Beetle могут воскресить в виде электрокара

20 июля 2020
Volkswagen Beetle

50-летнему Volkswagen Beetle пересадили мотор V8 от Chevrolet

09 июля 2020

 Новости Volkswagen Beetle

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"
Lexus RX - lexus rx (2020) комфорт физический и психологический
Тест драйв
15 февраля 2022

Lexus RX
"Комфорт физический и психологический"
Mercedes-Benz GLB - mercedes-benz glb (2020) в детский сад на броневичке
Тест драйв
14 февраля 2022

Mercedes-Benz GLB
"Mercedes-Benz GLB: в детский сад на броневичке"
Porsche Taycan Cross Turismo - porsche taycan cross turismo (2022) porsche taycan cross turismo (2022) один на один
Тест драйв
11 февраля 2022

Porsche Taycan Cross Turismo
"Один на один"

Написано новостей:

3 0 0 6 4