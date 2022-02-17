Volkswagen возродит семейство Beetle

Руководитель VW Group Герберт Диесс принял участие в сессии вопросов и ответов Ask Me Anything на Reddit. Некоторые его ответы вызывают интересные размышления

Итак, пользователи спросили топ-менеджера в частности о судьбе семейства Beetle. Последние «Жуки», напомним, сошли с конвейера мексиканского завода Volkswagen в 2019 году. Собственно, прямо на вопрос по электрификации Beetle Диесс отвечать не стал, однако, он заявил, что электрическая платформа MEB предполагает и создание «эмоциональных моделей».

Одной из них, к слову, станет микроавтобус I.D. BUZZ, который является идеологическим преемником классического T2 из шестидесятых. Также Volkswagen может выпустить и электрический пикап, который станет конкурентом Ford F-150 Lightning. Во всяком случае, Диесс сообщил, что это хорошая идея.

Согласно производственному плану ближайшей моделью, которая выйдет на рынок, станет седан по мотивам концепта ID.Vizzion который, по всей видимости, станет «батарейной» альтернативой Passat.