В США сделали гигантский Фольксваген Жук

Нет, это не какой-нибудь там монстр-трак, а самый настоящий Beetle, только увеличенный раза в два. Говорят, что так создатели решили подавить один их своих комплексов неполноценности

Молодой американец Скотт Таппер совместно с отцом сделал самый бессмысленный автомобиль-кастом во вселенной — огромный Фольксваген Жук размером примерно как внедорожник Хаммер! Свой проект Тапперы назвали Huge Bug, что и переводится как «Огромный Жук». Замысел авторы описывают так — у них есть классический Volkswagen Beetle, он им всегда нравился, но не нравилось ощущение во время поездки, будто другие участники движения хотят тебя переехать. Вот они и решили сделать настолько большого Жука, чтобы в нем не преследовало это навязчивое состояние.

Кастом опирается на рамную платформу от пикапа Dodge, от него же взят двигатель — 5,7-литровый бензиновый V8. Создатели прогнали через 3D-сканнер свой оригинальный автомобиль 1959 года выпуска — и получившуюся матмодель внешних поверхностей кузова увеличили на 40%. Затем приступили к изготовлению оригинальных кузовных панелей.