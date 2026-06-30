Volkswagen показал салон нового ID.Era S5

Совместное предприятие SAIC Volkswagen показало интерьер нового подзаряжаемого гибридного седана ID.Era S5, который выйдет на китайский рынок до конца 2026 года. Новинка станет второй моделью семейства ID.Era после кроссовера ID.Era 9X

Салон выполнен в современном минималистичном стиле. Центральное место занимает крупный отдельно стоящий экран мультимедийной системы. Также предусмотрены компактная цифровая приборная панель, двухспицевое рулевое колесо и селектор коробки передач, расположенный на рулевой колонке. На центральном тоннеле разместились площадка для беспроводной зарядки смартфона, кнопка аварийной сигнализации, два подстаканника и отсек для хранения «мелочи». Еще одной особенностью станет контурная атмосферная подсветка, проходящая через переднюю панель и дверные карты. Двери открываются при помощи кнопок, однако автомобиль сохранит и механическую систему аварийного отпирания.

Volkswagen ID.Era S5 представляет собой среднеразмерный седан длиной 4836 мм, шириной 1880 мм и высотой 1505 мм при колесной базе 2766 мм. По сравнению с европейским Volkswagen Passat B9 новинка на 81 мм короче, на 28 мм шире и на 1 мм ниже. Автомобиль получил раздельную переднюю оптику, утопленные дверные ручки и воздухозаборники с активными заслонками как у спорткара.

Приводится в движение модель подзаряжаемой гибридной силовой установкой с 1,5-литровым мотором мощностью 107 л.с. и электромотором на 174 л.с. При полностью разряженной тяговой батарее средний расход топлива заявлен на уровне 2,82 литра на 100 км. Благодаря фотографиям салона стало известно, что максимальный запас хода седана составит 160 км на электротяге (по циклу CLTC). Это можно заметить на цифровой «приборке». В гибридном режиме модель сможет проехать 2000 км.

