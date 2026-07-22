Volkswagen не отказался от идеи внедорожника Amarok

Volkswagen может вернуться к проекту рамного внедорожника на базе пикапа Amarok. Несмотря на то что несколько лет назад программа была заморожена, руководство подразделения Volkswagen Commercial Vehicles по-прежнему рассматривает возможность вывода такой модели на рынок

Известно, что инженеры компании ранее построили единственный прототип семиместного внедорожника. Модель так и не вышла за рамки опытного образца, однако до сих пор хранится в портфолио Volkswagen как напоминание о нереализованном проекте. За основу взяли рамный Amarok и вместо грузовой платформы установили закрытый кузов с тремя рядами сидений. В результате Volkswagen мог получить конкурента таким моделям, как Ford Everest, Toyota 4Runner, Land Cruiser Prado и Isuzu MU-X.

Согласно имеющейся информации, главным препятствием стали не инженерные задачи, а неопределенная экономическая выгода. В Volkswagen пришли к выводу, что спрос на подобную модель ограничен отдельными регионами, включая Австралию, Таиланд, Южную Африку и некоторые страны Южной Америки. При отсутствии достаточных мировых продаж инвестиции не выглядели оправданными.

Тем не менее, представитель Volkswagen Commercial Vehicles Кай Меха заявил, что расширение модельного ряда остается давним желанием компании. По его словам, идея создания подобного внедорожника на платформе пикапа по-прежнему актуальна. Вероятно, компания покажет новый концепт после дебюта третьей генерации Amarok. Напомним, что актуальная версия дебютировала в 2022 году. По слухам, для создания следующего поколения компания позаимствует платформу у китайского партнера.

