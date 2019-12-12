Volkswagen анонсировал обновленный кроссовер Teramont

Немецкий концерн опубликовал дизайн-скетчи большого кроссовера Atlas, который в России известен под названием Teramont. Модель получит слегка измененную внешность, однако в техническом плане новшеств не будет

Рестайлинговый автомобиль получится немного длиннее предшественника и обзаведется модернизированным передним бампером, измененным ради безопасности пешеходов. Радиаторную решетку выполнят в стиле купе-кроссовера Atlas Cross Sport, а светодиодные головные фары станут чуть уже. Есть неофициальная информация о том, что кроссовер получит новые опции. Сообщается, что Atlas обзаведется, уже в базовом исполнении, восьмидюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы и беспроводной зарядной станцией для смартфона. Кроме того, кроссоверу добавят адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и возобновления движения.

Линейка двигателей изменениям не подвергнется. В нее войдет двухлитровая «турбочетверка», развивающая 238 л. с. и 349 Н•м крутящего момента, а также 3,6-литровый атмосферный V6, выдающий 280 сил и 360 ньютон-метров.