Volkswagen Teramont обновился

Рестайлинговый кроссовер получил изменения в стиле купе-кроссовера Atlas Cross Sport. Но в технической части новостей нет

На автосалоне в Чикаго компания Volkswagen представила обновленный большой кроссовер Atlas для североамериканского рынка. В России эта модель продается под названием Teramont. Собственно, автомобиль получил изменения в стиле своего купеобразного собрата, а именно: новую решетку радиатора, модернизированный передний бампер и более узкие светодиодные фары.

Гамма моторов у кроссовера не изменилась. В нее вошла 2-литровая «турбочетверка», развивающая 238 л. с. и 349 Н•м крутящего момента. Также клиентам предложат 3,6-литровый атмосферный V6. Мощность этого агрегата составляет 280 сил и 360 ньютон-метров.