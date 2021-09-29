Volkswagen Teramont пережил рестайлинг

На российский рынок вышел рестайлинговый Volkswagen Teramont – моторы те же, но поменялись внешность и комплектации

Давайте сразу разберемся в комплектациях – автомобиль лишился базовой версии, а заодно прибавил в цене – теперь самая доступная версия оценивается в 3 846 000 рублей. В оснащение такой версии входят: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, электро¬привод пятой двери и подогрев лобового стекла. Из опций можно отметить трёхзонный климат-контроль и медиасистему с 8 дюймовым экраном.

Теперь поговорим про обновления во внешности. Автомобиль получил новую переднюю часть, которую полностью позаимствовали у его купеобразного аналога - Atlas Cross Sport. Важно отметить, что у кроссовера появилась и версия R-Line, которая отличается спортивными акцентами в оформлении кузова и некоторыми нюансами отделки салона. Что до силовой установки, то кроссовер приводится в движение 220-сильным бензиновым турбо-мотором.