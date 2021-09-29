Автомобильный портал Motorpage
29 сен 2021

Volkswagen Teramont пережил рестайлинг

Volkswagen Teramont пережил рестайлинг
Автор фото: фирма-производитель

На российский рынок вышел  рестайлинговый Volkswagen Teramont – моторы те же, но поменялись внешность и комплектации

Давайте сразу  разберемся в комплектациях – автомобиль лишился базовой версии, а заодно прибавил в цене – теперь самая доступная версия оценивается в 3 846 000 рублей.  В оснащение такой версии входят: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, электро¬привод пятой двери и подогрев лобового стекла. Из опций можно отметить трёхзонный климат-контроль и медиасистему с 8 дюймовым экраном.

Теперь поговорим про обновления во внешности.  Автомобиль получил новую переднюю часть, которую полностью позаимствовали у его купеобразного аналога - Atlas Cross Sport.  Важно отметить, что у кроссовера появилась и версия R-Line, которая  отличается спортивными акцентами в оформлении кузова и некоторыми нюансами отделки салона. Что до силовой установки, то кроссовер приводится в движение 220-сильным бензиновым турбо-мотором.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Teramont

Volkswagen Teramont обновился

07 февраля 2020
Volkswagen Teramont

Volkswagen анонсировал обновленный кроссовер Teramont

12 декабря 2019
Volkswagen Teramont X

Volkswagen Teramont X замечен на тестах

03 июня 2019
Volkswagen Teramont

Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont

15 апреля 2019
Volkswagen Teramont 2018

Volkswagen пересмотрел оснащение Teramont

14 декабря 2018

Volkswagen "окупировал" Teramont

22 ноября 2018

 Новости Volkswagen Teramont

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) размер и его значение Тест драйв
29 сентября 2021

KIA Carnival
"Размер и его значение"
Skoda Rapid - skoda rapid (2020) дама с собачкой и skoda rapid
Тест драйв
27 сентября 2021

Skoda Rapid
"Почему Skoda Rapid должен понравиться вашей женщине?"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) пусть он и маленький, но настоящий!
Тест драйв
24 сентября 2021

Cadillac XT4
"Cadillac XT4 – пусть он и маленький, но настоящий!"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"

Написано новостей:

2 9 1 8 7