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16 сен 2024

Новый Volkswagen Teramont Pro для китайского рынка получит иную внешность и 272-сильный мотор

Новый Volkswagen Teramont Pro для китайского рынка получит иную внешность и 272-сильный мотор
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen готовит к дебюту новую версию кроссовера Teramont с приставкой Pro. Данная модификация крупнее и отличается иным дизайном. Также у нее более мощный 2,0-литровый турбомотор

Автомобиль разрабатывается на совместном предприятии Volkswagen и SAIC. Поскольку данные об автомобиле были опубликованы соответствующим китайским регулятором, то дебют может состояться уже в ближайшее время. Как и Teramont X, модификация Pro является эксклюзивом для китайского рынка. Автомобиль получил не только иной дизайн, но и более мощный 2,0-литровый турбомотор на 272 л.с. У стандартного Teramont данный агрегат развивает до 220 л.с.

К тому же, Pro-версия значительно крупнее: длина - 5158 мм., ширина - 1991 мм., высота - 1788 мм., при колесной базе в 2980 мм. Напомним, что размеры стандартного Teramont: 4917/1989/1729 мм., при той же колесной базе в 2980 мм. Сходства во внешности имеются, но у Pro иная оптика, узкая решетка радиатора и скрытые дверные ручки. Изображений интерьера пока нет, но можно предположить, что автомобиль получит 7-местный салон как опцию.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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