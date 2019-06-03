Volkswagen Teramont X замечен на тестах

Шпионы засекли купеобразную версию самого крупного внедорожника Volkswagen на дорожных испытаниях. Судя по снимкам, автомобили уже готовы к производству, так как камуфляж, которым они скрыты — минимальный

В прошлом году на автосалоне в Нью-Йорке Volkswagen показал концепт Atlas Cross Sport— укороченную на 134 мм спортивную версию Teramont с двумя рядами сидений. В компании обещали, что автомобиль пойдет в серию в 2019 году под названием Teramont X. Глядя на шпионские фотографии, нельзя не отметить, что серийная модель практически полностью сохранила черты концепта. Например, дверь багажника имеет сильный наклон и образует с крышей единую линию, решетка радиатора заходит под фары. Задние фонари получили уникальный дизайн и светодиодные полосы, как на новом Golf.

Изначально было заявлено, что автомобиль предназначается для китайского рынка. Однако, учитывая то, что автомобиль проходит дорожные испытания на дорогах США, можно сделать вывод, что кроссовер будет продаваться не только на китайском рынке, но и по всему миру.