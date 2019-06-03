Автомобильный портал Motorpage
3 июн 2019

Volkswagen Teramont X замечен на тестах

Volkswagen Teramont X замечен на тестах

Шпионы засекли купеобразную версию самого крупного внедорожника Volkswagen на дорожных испытаниях. Судя по снимкам, автомобили уже готовы к производству, так как камуфляж, которым они скрыты — минимальный

В прошлом году на автосалоне в Нью-Йорке Volkswagen показал концепт Atlas Cross Sport— укороченную на 134 мм спортивную версию Teramont с двумя рядами сидений. В компании обещали, что автомобиль пойдет в серию в 2019 году под названием Teramont X. Глядя на шпионские фотографии, нельзя не отметить, что серийная модель практически полностью сохранила черты концепта. Например, дверь багажника имеет сильный наклон и образует с крышей единую линию, решетка радиатора заходит под фары. Задние фонари получили уникальный дизайн и светодиодные полосы, как на новом Golf.

Изначально было заявлено, что автомобиль предназначается для китайского рынка. Однако, учитывая то, что автомобиль проходит дорожные испытания на дорогах США, можно сделать вывод, что кроссовер будет продаваться не только на китайском рынке, но и по всему миру. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Teramont X

Volkswagen Teramont X замечен на тестах

03 июня 2019
Volkswagen Golf Estate R FighteR concept 2019

Студенческий Volkswagen

29 мая 2019
Volkswagen Golf R

Новый VW Golf R: больше мощности

27 мая 2019
Volkswagen Teramont

Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont

15 апреля 2019
Volkswagen Teramont 2018

Volkswagen пересмотрел оснащение Teramont

14 декабря 2018

Volkswagen "окупировал" Teramont

22 ноября 2018

 Новости Volkswagen Teramont

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Soul - kia soul 2020 что больше изменилось в kia soul – имидж или ездовые качества? Тест драйв
03 июня 2019

KIA Soul
"Что больше изменилось в KIA Soul – имидж или ездовые качества?"
Honda Pilot - honda pilot 2019 двойное амплуа
Тест драйв
31 мая 2019

Honda Pilot
"Двойное амплуа"
Toyota C-HR - toyota c-hr 2017 помогает быть в форме и успевать по делам
Тест драйв
29 мая 2019

Toyota C-HR
"Toyota C-HR помогает быть в форме и успевать по делам"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"

Написано новостей:

2 3 4 9 2