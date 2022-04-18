Volkswagen обновил Teramont X

Компания Volkswagen готовит рестайлинговый вариант кросс-купе Teramont для рынка Китая, где модель продаётся под названием Teramont X (на остальных рынках она известна как Atlas Cross Sport)

Надо сказать, что данное обновление произойдет и с европейской версией автомобиля, однако, это случится несколько позже. Итак, с рестайлингом кроссовер получил новый передний бампер и новые фары. Задние же фонари теперь объединены тонкой светодиодной полосой. Что касается салона, то здесь все осталось по-прежнему – из интересных особенностей стоит отметить лишь цифровую 10-дюймовую приборную панель.

Теперь несколько слов об агрегатах. Пока рассекречена лишь одна модификация кроссовера с 200-сильным двухлитровым турбодвигателем. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым роботом DSG. Вероятнее всего совсем в линейке Teramont X появится и атмосферный мотор 2.5 мощностью в 184 лошадиные силы.