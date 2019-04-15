Автомобильный портал Motorpage
15 апр 2019

Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont

Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont
Автор фото: фирма-производитель

Причина отзывной кампании — возможный дефект пружин подвески, из-за чего они могут попросту разрушиться

Компания Volkswagen приняла решение отозвать в России 281 кроссовер Teramont. Под сервисную акцию попали автомобили, проданные в 2018–2019 годах. «Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что для изготовления задних витых пружин, возможно, использовался неодобренный материал. В связи с этим не исключена возможность поломки витых пружин и повреждения задних шин», — пояснили в Росстандарте.

На всех отзываемых автомобилях в сервисных центрах заменят задние витые пружины. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Уполномоченные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Teramont

Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont

15 апреля 2019
Volkswagen Roomzz

Volkswagen представил большой электрический кроссовер

15 апреля 2019

Volkswagen начал тестирование совершенных «беспилотников»

05 апреля 2019
Volkswagen Roomzz concept

Электромобиль в квадрате

03 апреля 2019
Volkswagen Teramont 2018

Volkswagen пересмотрел оснащение Teramont

14 декабря 2018

Volkswagen "окупировал" Teramont

22 ноября 2018

 Новости Volkswagen Teramont

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Camry - toyota camry 2018 за имиджем бизнесмена теперь скрывается нрав драйвера Тест драйв
15 апреля 2019

Toyota Camry
"За имиджем бизнесмена в Toyota Camry теперь скрывается нрав драйвера"
Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque 2020 мальчик превращается в мужчину
Тест драйв
12 апреля 2019

Land Rover Range Rover Evoque
"Мальчик превращается в мужчину"
Audi A6, Mercedes-Benz E-Class AMG - когда «бюргеры» дерутся: audi a6 2019 против mercedes-benz e-class 2019
Сравнительный тест
10 апреля 2019

Audi A6, Mercedes-Benz E-Class AMG
"Когда «бюргеры» дерутся: Audi A6 против Mercedes-Benz E-Class"
Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 как изменения в спортрежиме повлияли на темперамент
Тест драйв
08 апреля 2019

Hyundai Elantra
"Как изменения в спортрежиме повлияли на темперамент Hyundai Elantra"

Написано новостей:

2 3 1 9 6