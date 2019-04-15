Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont

Причина отзывной кампании — возможный дефект пружин подвески, из-за чего они могут попросту разрушиться

Компания Volkswagen приняла решение отозвать в России 281 кроссовер Teramont. Под сервисную акцию попали автомобили, проданные в 2018–2019 годах. «Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что для изготовления задних витых пружин, возможно, использовался неодобренный материал. В связи с этим не исключена возможность поломки витых пружин и повреждения задних шин», — пояснили в Росстандарте.

На всех отзываемых автомобилях в сервисных центрах заменят задние витые пружины. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Уполномоченные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.