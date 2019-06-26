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26 июн 2019

Volvo представила броневик класса люкс

Volvo представила броневик класса люкс
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo представила бронированную версию флагманского кроссовера XC90, масса которого после модернизации составила 4,5 тонны. Автомобиль, разработанный совместно со специалистами немецкой фирмы Trasco, предназначен «для лиц, нуждающихся в постоянной усиленной защите»

Кузов кроссовера Volvo XC90 Armoured со всех сторон усилили 10-миллиметровой стальной броней, а стандартные окна заменили специальными стеклами толщиной 50 миллиметров. Общая масса бронированного материала составила 1400 килограммов. Степень баллистической защиты соответствует стандарту VR8 — это значит, что автомобиль может выдержать выстрелы автоматического оружия калибра 7.62 и взрывы гранат.

Разумеется, силовая установка автомобиля претерпела серьезные изменения, однако инженеры серьезно поработали и над подвеской и над тормозной системой, дабы машина смогла "переварить" лишний вес. К интересным особенностям автомобиля можно отнести покрышки Run-Flat и самозатягивающийся топливный бак .

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При написании новости использовалась информация:
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