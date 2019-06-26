Volvo представила броневик класса люкс

Компания Volvo представила бронированную версию флагманского кроссовера XC90, масса которого после модернизации составила 4,5 тонны. Автомобиль, разработанный совместно со специалистами немецкой фирмы Trasco, предназначен «для лиц, нуждающихся в постоянной усиленной защите»

Кузов кроссовера Volvo XC90 Armoured со всех сторон усилили 10-миллиметровой стальной броней, а стандартные окна заменили специальными стеклами толщиной 50 миллиметров. Общая масса бронированного материала составила 1400 килограммов. Степень баллистической защиты соответствует стандарту VR8 — это значит, что автомобиль может выдержать выстрелы автоматического оружия калибра 7.62 и взрывы гранат.

Разумеется, силовая установка автомобиля претерпела серьезные изменения, однако инженеры серьезно поработали и над подвеской и над тормозной системой, дабы машина смогла "переварить" лишний вес. К интересным особенностям автомобиля можно отнести покрышки Run-Flat и самозатягивающийся топливный бак .