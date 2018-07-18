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18 июл 2018

Volvo привезла в Россию роскошный вариант XC90

Volvo привезла в Россию роскошный вариант XC90
Автор фото: фирма-производитель

Как только штаб-квартира Volvo дала добро на продажи у нас кроссовера XC90 с гибридной силовой установкой Т8, российское отделение объявило о приеме заказов на самый роскошный вариант этой модели.

Речь идет о четырехместной версии Executive, которая доступна исключительно с топовой гибридной силовой установкой. Внешне автомобиль практически не отличим от своих собратьев, но его салон отделан кожей Nappa и натуральным деревом. Во втором ряду установленные такие же сиденья, как у водителя и переднего пассажира. Благодаря этому пространство для ног задних пассажиров увеличилось до 989 мм.

Кресла второго ряда оснащены регулировкой спинок, функциями вентиляции и массажа. К услугам пассажиров выдвижной сенсорный экран управления мультимедийной системой, индивидуальные складные столики, холодильник, отдельный бокс для бутылок и бокалов, подстаканники в котором имеют функции подогрева и охлаждения. В стандартное оснащение машины входят два бокала ручной работы от шведской компании Orrefors. Хрусталь также используется в отделке рукоятки рычага переключения передач. Также в оснащение кроссовера входит аудиосистема Bower&Wilkins с 20 динамиками по периметру салона.

На первом этапе продажей и обслуживанием Volvo XC90 Executive займутся пять дилеров: два в Москве и по одному в Московской области, Санкт-Петербурге и Челябинске. Цены стартуют с отметки в 8 510 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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