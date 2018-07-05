Компания Volvo все же решилась на продажи в России топовой версии своего флагманского кроссовера XC90. Речь идет о гибридном варианте T8 Twin Engine.

С момента старта продаж Volvo XC90 был доступен на российском рынке исключительно с бензиновыми и дизельными «турбочетверками», в то время как в остальном мире машина была представлена и в топовом варианте с гибридной силовой установкой.

Кроссовер Volvo XC90 T8 Twin Engine оснащен 2-литровым бензиновым турбодвигателем (320 л.с.), электромотором (87 л.с.) и литий-ионной батарей. Суммарная мощность силовой установки составляет 407 л.с.

У силовой установки пять ездовых режимов. По умолчанию задействован режим Hybrid, в котором силовая установка автоматически переключается с ДВС на электромотор. В режиме Pure Electric задействована только электротяга, запас хода, по заявлениям шведов, достигает 40 километров. В режиме Power Mode на старте работает электромотор, обеспечивая максимальную тягу, а затем к нему подключается бензиновый двигатель. В режиме AWD постоянно используется полный привод. Наконец, режим Save предполагает работу исключительно ДВС. Если батарея разряжена, то идет ее подзарядка (за счет ДВС и режима рекуперации при торможении), а если она полностью заряжена, то подзарядка не используется, пока водитель не выберет другой ездовой режим.

На российском рынке Volvo XC90 T8 будет представлен в трех комплектациях: Momentum (5 469 000 рублей), Inscription (5 779 000 рублей) и R-Design (6 010 000 рублей). Первые машины поступят к дилерам осенью.

