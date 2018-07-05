Автомобильный портал Motorpage
5 июл 2018

Volvo привезет в Россию гибридный XC90

Volvo привезет в Россию гибридный XC90
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo все же решилась на продажи в России топовой версии своего флагманского кроссовера XC90. Речь  идет о гибридном варианте T8 Twin Engine.

С момента старта продаж Volvo XC90 был доступен на российском рынке исключительно с бензиновыми и дизельными «турбочетверками», в то время как в остальном мире машина была представлена и в топовом варианте с гибридной силовой установкой.

Кроссовер Volvo XC90 T8 Twin Engine оснащен 2-литровым бензиновым турбодвигателем (320 л.с.), электромотором (87 л.с.) и литий-ионной батарей. Суммарная мощность силовой установки составляет 407 л.с.

У силовой установки пять ездовых режимов. По умолчанию задействован режим Hybrid, в котором силовая установка автоматически переключается с ДВС на электромотор. В режиме Pure Electric задействована только электротяга, запас хода, по заявлениям шведов, достигает 40 километров. В режиме Power Mode на старте работает электромотор, обеспечивая максимальную тягу, а затем к нему подключается бензиновый двигатель. В режиме AWD постоянно используется полный привод. Наконец, режим Save предполагает работу исключительно ДВС. Если батарея разряжена, то идет ее подзарядка (за счет ДВС и режима рекуперации при торможении), а если она полностью заряжена, то подзарядка не используется, пока водитель не выберет другой ездовой режим.

На российском рынке Volvo XC90 T8 будет представлен в трех комплектациях: Momentum (5 469 000 рублей), Inscription (5 779 000 рублей) и R-Design (6 010 000 рублей). Первые машины поступят к дилерам осенью.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volvo XC90 станет беспилотным

22 июня 2018
Volvo XC90

Volvo отзывает XC90

13 марта 2017

Volvo приступила к созданию собственного пикапа

28 января 2017

Volvo объявляет о запуске проекта Drive Me

14 сентября 2016

Uber и Volvo будут совместно разрабатывать беспилотный автомобиль

19 августа 2016

Volvo выйдет на рынок беспилотный автомобилей в 2021 году

22 июля 2016

 Новости Volvo XC90

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus ES - lexus es 2019 радикально изменил характер Тест драйв
04 июля 2018

Lexus ES
"Lexus ES радикально изменил характер"
Audi A7 - audi a7 sportback 2018 как стимул для принятия решения
Тест драйв
02 июля 2018

Audi A7
"Audi A7 Sportback как стимул для принятия решения"
Chrysler Pacifica - chrysler pacifica 2017 кубометры и километры
Тест драйв
29 июня 2018

Chrysler Pacifica
"Кубометры и километры"
Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail - сравнительный тест nissan x-trail 2018 и skoda kodiaq 2017: западные технологии против восточной мудрости
Сравнительный тест
25 июня 2018

Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail
"Skoda Kodiaq или Nissan X-Trail: западные технологии против восточной мудрости"

Написано новостей:

2 1 5 0 4